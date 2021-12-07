Москвичи поддержали концепцию благоустройства переулков в центре столицы

10:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи поддержали благоустройство переулков Тверского и Пресненского районов столицы. В голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие более 172 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"73,68% проголосовавших высказались за дополнительное озеленение переулков. 17,59% "активных граждан" оставили решение этого вопроса специалистам, а 8,73% жителей удовлетворены существующим количеством зелени в районах", – говорится в сообщении.
Сторонники озеленения (56,53%) считают, что в районе необходимо увеличить число деревьев. За кустарники проголосовали 25,77%, а 6,13% опрошенных отдали решение данного вопроса специалистам. При этом большинство (56,38%) отдали предпочтение деревьям с мелкими декоративными плодами, а 30,88% – без декоративного цветения и плодов.
"Идею дополнительного озеленения скверов поддержали 72,77% "активных граждан". Еще 8,83% участников ответили, что нужно оставить все как есть, а 18,4% жителей решили довериться мнению специалистов", – отмечается в сообщении.
Вопрос о замене уличного освещения 34,34% москвичей оставили на усмотрение специалистов. За сохранение подвесной системы фонарей высказались 31,78% опрошенных, а 23,4% выступили за модернизацию освещения.
Большинство опрошенных (50,37%) высказались за увеличение количества урн, еще 16,12% заявили о необходимости дополнительных урн раздельного сбора мусора. При этом 19,22% оставили решение данного вопроса специалистам. Не поддержали идею 14,29% москвичей.
Ранее сообщалось, что специалисты завершили работы по высадке деревьев на улице Красной Пресни, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания в рамках благоустройства.
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