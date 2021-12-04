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09:57

В Бибиреве и Отрадном проведут капремонт двух поликлиник

город благоустройство медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичных районах Бибирево и Отрадное на северо-востоке Москвы ведется капитальный ремонт двух поликлиник. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о детской и взрослой поликлиниках, расположенных по адресам: улица Хачатуряна, дом 3 и улица Корнейчука, дом 28. Общая площадь зданий составляет более 5,9 тысячи квадратных метров.

"Капитальный ремонт поликлиник – это комплексный процесс, который охватывает все элементы здания. В ходе работ проводится весь спектр строительно-монтажных работ, начиная от укрепления элементов конструкций и заканчивая ремонтом кровли", – отметил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

Он подчеркнул, что в рамках капремонта в медучреждениях создается безбарьерная среда для передвижения маломобильных граждан.

"Кроме того, новый облик получают не только ремонтируемые здания, но и прилегающие к ним территории. Проведение всех этих работ в совокупности позволяет улучшить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг", – добавил Лебедев.

Изменения затронут не только внешний облик зданий: в поликлиниках заменят все инженерные системы, лифты, окна и двери, а также установят новые системы вентиляции и кондиционирования.

В обоих зданиях организуют кабинеты со специальными зонами для рентгеновских аппаратов. В филиале № 4 диагностического центра № 5 также появится зона для рентген-аппарата типа U-дуга, применяемого в многопрофильных исследованиях для более точной и полной диагностики.

В отделке данных помещений используют особые электроизоляционные материалы, устойчивые к воздействию излучения и радиации.

Помимо этого, в поликлинике, располагающейся на улице Корнейчука, обустроят дневной стационар на четыре палаты и восемь койко-мест. Там же оборудуют кабинеты для ультразвуковых исследований, функциональной диагностики и спирометрии.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай напомнил, что новый московский стандарт, по которому производится капремонт поликлиник, предусматривает создание комфортных условий для врачей.

Так, в кабинетах специалистов установят эргономичную мебель, подобранную с учетом запросов самих медиков.

"Реализация программы капитального ремонта по новому стандарту позволяет перевести объекты первичного звена здравоохранения на качественно новый уровень", – заключил Сапсай.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт двух поликлиник по новому стандарту ведется в Таганском и Пресненском районах ЦАО. Так, в детской поликлинике в Сибирском проезде оборудуют фильтр-бокс, предупреждающий распространение инфекции среди детей. А во взрослой поликлинике в Шмитовском проезде подготовят комплекс помещений, разделенных на ряд функциональных зон: процедурной, пультовой, кабинетов специалистов, фотолабораторий, а также вспомогательных и подсобных помещений.

"Это наш город": в Москве по новым стандартам капитально отремонтировано 30 поликлиник

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