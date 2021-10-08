Две поликлиники капитально отремонтируют на севере Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На севере столицы проводят капитальный ремонт двух городских поликлиник. Речь идет о медучреждениях, расположенных в районах Ховрино и Сокол. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В рамках капремонта специалистами применяются передовые технологии, что позволяет создать условия для подключения более мощного и современного оборудования.
"Также учитываются принципы зонирования помещений – наиболее посещаемые кабинеты размещаются на первых этажах, при входе пациентов встречают светлые и просторные вестибюли, в ожидании приема можно расположиться в уютной зоне с телевизорами и кулерами, а в детских поликлиниках ребята могут скоротать время в игровых уголках. Кроме того, для врачей обустраивают удобные кабинеты с эргономичной мебелью и продуманной обстановкой", – рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Денис Лебедев.
В будущем в отремонтированных поликлиниках часть необходимых исследований жители смогут пройти рядом с домом, без направлений в больницы.
Общая площадь ремонтируемых зданий – более семи тысяч квадратных метров. Реконструкцию проводятся в двух взрослых поликлиниках, расположенных по адресам улица Флотская, дом 9а, строение 1, и Чапаевский переулок, дом 4. Ранее медучреждения находились в неудовлетворительном состоянии.
В соответствии с новым московским стандартом поликлиник в зданиях заменят все инженерные системы, лифты, окна и двери, установят новые системы вентиляции и кондиционирования, утеплят фасад, а также сделают высококачественную отделку помещений, приспособят их для маломобильных граждан и смонтируют системы доступа.
В ходе работ в обеих поликлиниках обустроят дневные стационары на пять палат и восемь койко-мест. В обновленных поликлиниках оборудуют кабинеты для рентгена, УЗИ и маммографии. В частности в филиале № 5 городской поликлиники № 45 в одном из кабинетов подготовят специальную зону для размещения рентгеновского аппарата типа "U-дуга".
"Это установка для многопрофильных исследований, позволяющая добиться самых высоких результатов диагностики. В отделке этих помещений будут использоваться специальные электроизоляционные материалы, устойчивые к воздействию излучения и радиации", – подчеркнул Лебедев.
К концу года стартуют работы еще в двух поликлиниках, расположенных в Западном и Восточном Дегунине.
Ранее Сергей Собянин принял решение расширить программу реконструкции поликлиник на 50 процентов. За пять лет планируется обновить половину амбулаторного фонда столицы.
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