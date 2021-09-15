Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), расположенный в корпусе 28 городской клинической больницы имени Боткина.

Собянин уточнил, что работа над ним велась давно и на данный момент крупные работы закончены.

"Здесь не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и сам дизайн, сама обстановка максимально комфортны для пациентов и врачей. В этом году мы закончим реконструкцию еще двух таких амбулаторных центров в 40-й больнице и 1-й онкологической больнице. Надеюсь, что они по качеству не будут уступать Боткинской больнице, ее центру", – заявил градоначальник.

По словам мэра, сейчас уже почти создан контур практически всей онкологической службы столицы, которая обсуждалась много лет.

Как отмечается, власти Москвы вкладывают большие средства в создание и обеспечение москвичей онкологической помощью. Мэр напомнил, что большие деньги уходят, в частности, на лекарства.

"Очень важно, чтобы лекарственные средства, терапия, которую мы проводим, химиотерапия доводились до пациента и в нужном объеме, и в нужном качестве", – сказал он.

Собянин добавил, что объем онкологической помощи в Москве увеличился по всем направлениям: химиотерапия, хирургия и общая диагностика.

"Это говорит о том, что мощные центры, которые мы создаем, могут работать и противостоять даже вот таким серьезным вызовам, с которыми мы работаем сегодня", - отметил мэр столицы.

Капитальный ремонт 28-го корпуса в Боткинской больнице начали в июне 2020 года и завершили в сентябре текущего года. Пятиэтажное здание было практически полностью перестроено под создание современного центра амбулаторной онкологической помощи. Отмечается, что мощности центра позволяют принимать в два раза больше пациентов и проводить до 160 тысяч консультаций в год.

Ранее Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне. Детско-взрослую поликлинику в Нагатинском Затоне планируется открыть к ноябрю.