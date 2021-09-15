Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:07

Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), расположенный в корпусе 28 городской клинической больницы имени Боткина.

Собянин уточнил, что работа над ним велась давно и на данный момент крупные работы закончены.

"Здесь не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и сам дизайн, сама обстановка максимально комфортны для пациентов и врачей. В этом году мы закончим реконструкцию еще двух таких амбулаторных центров в 40-й больнице и 1-й онкологической больнице. Надеюсь, что они по качеству не будут уступать Боткинской больнице, ее центру", – заявил градоначальник.

По словам мэра, сейчас уже почти создан контур практически всей онкологической службы столицы, которая обсуждалась много лет.

Как отмечается, власти Москвы вкладывают большие средства в создание и обеспечение москвичей онкологической помощью. Мэр напомнил, что большие деньги уходят, в частности, на лекарства.

"Очень важно, чтобы лекарственные средства, терапия, которую мы проводим, химиотерапия доводились до пациента и в нужном объеме, и в нужном качестве", – сказал он.

Собянин добавил, что объем онкологической помощи в Москве увеличился по всем направлениям: химиотерапия, хирургия и общая диагностика.

"Это говорит о том, что мощные центры, которые мы создаем, могут работать и противостоять даже вот таким серьезным вызовам, с которыми мы работаем сегодня", - отметил мэр столицы.

Капитальный ремонт 28-го корпуса в Боткинской больнице начали в июне 2020 года и завершили в сентябре текущего года. Пятиэтажное здание было практически полностью перестроено под создание современного центра амбулаторной онкологической помощи. Отмечается, что мощности центра позволяют принимать в два раза больше пациентов и проводить до 160 тысяч консультаций в год.

Ранее Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне. Детско-взрослую поликлинику в Нагатинском Затоне планируется открыть к ноябрю.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать