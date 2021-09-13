Андрей Бочкарев: до конца года в Москве построят четыре здания поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве до конца текущего года планируется построить еще четыре здания для городских поликлиник. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу улучшить доступность медицинских учреждений в городе... <...> До конца текущего года планируется построить четыре здания для поликлиник в разных районах столицы на 1 370 посещений в смену суммарно", – сказал он.

Так, на Полярной улице в районе Южное Медведково появится детская поликлиника на 320 посещений в день. Также корпуса поликлиник возведут в Алексеевском, Таганском и Бескудниковском районах Москвы.

По словам главы Стройкомплекса, столичные власти уделяют большое внимание созданию медицинских учреждений во всех округах города, в том числе и в ТиНАО. При этом решения о строительстве новых объектов здравоохранения принимаются исходя из потребностей каждого конкретного района, заключил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новое здание детско-взрослой поликлиники в Нагатинском Затоне. Мэр отметил, что все строительные работы завершены, а поликлиника уже укомплектована всем необходимым современным оборудованием.

Открыть здание для горожан планируется к ноябрю. В него переедет филиал № 3 взрослой поликлиники № 67, а также филиал ДГП № 91 и женская консультация № 14 ГКБ имени Юдина.

