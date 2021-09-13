Андрей Бочкарев: до конца года в Москве построят четыре здания поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве до конца текущего года планируется построить еще четыре здания для городских поликлиник. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу улучшить доступность медицинских учреждений в городе... <...> До конца текущего года планируется построить четыре здания для поликлиник в разных районах столицы на 1 370 посещений в смену суммарно", – сказал он.
Так, на Полярной улице в районе Южное Медведково появится детская поликлиника на 320 посещений в день. Также корпуса поликлиник возведут в Алексеевском, Таганском и Бескудниковском районах Москвы.
По словам главы Стройкомплекса, столичные власти уделяют большое внимание созданию медицинских учреждений во всех округах города, в том числе и в ТиНАО. При этом решения о строительстве новых объектов здравоохранения принимаются исходя из потребностей каждого конкретного района, заключил Бочкарев.
Ранее Сергей Собянин осмотрел новое здание детско-взрослой поликлиники в Нагатинском Затоне. Мэр отметил, что все строительные работы завершены, а поликлиника уже укомплектована всем необходимым современным оборудованием.
Открыть здание для горожан планируется к ноябрю. В него переедет филиал № 3 взрослой поликлиники № 67, а также филиал ДГП № 91 и женская консультация № 14 ГКБ имени Юдина.
Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: