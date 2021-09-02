Собянин осмотрел ход комплексной реконструкции здания детской поликлиники в Марьине

14:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ход комплексной реконструкции здания детской городской поликлиники № 148, филиал № 3, в районе Марьино осмотрел Сергей Собянин, сообщает Агентство "Москва".
"В июне месяце мы зашли на реконструкцию, и в декабре она должна быть закончена. Это полное обновление инженерных коммуникаций, фундамента, кровли, окон, отделки и полная замена оборудования. По большому счету это будет новая современная поликлиника", – заявил мэр столицы.
По его словам, объем работ, запланированный в этой поликлинике, выполняется за два-три года. Градоначальник отметил, что сейчас работа ведется в темпах, позволяющих сделать реконструкцию за полгода.
Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в свою очередь, добавил, что в конце декабря должны завершиться работы во всех поликлиниках, где ведется реконструкция в 2021 году.
"Те поликлиники, которые были по текущему году, мы их в конце декабря заканчиваем и коллегам начинаем передавать под заселение, в том числе и эту поликлинику", – пояснил он.
Заммэра отметил, что сейчас более 70 поликлиник находятся в реконструкции. Также известно, что в 2020–2021 годах власти Москвы завершили реконструкцию 23 зданий поликлиник общей площадью порядка 60 тысяч квадратных метров. Ведутся работы по реконструкции еще 58 зданий городских поликлиник общей площадью порядка 240 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Юго-Восточном административном округе Москвы капитально ремонтируют десять поликлиник. Их модернизируют по новому московскому стандарту.
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