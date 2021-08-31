На юго-востоке Москвы модернизируют 10 поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Юго-Восточном административном округе Москвы капитально ремонтируют десять поликлиник. Их модернизируют по новому московскому стандарту. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в зданиях заменят лифты, окна, двери, планировку и инженерные системы. После ремонта в медучреждениях установят новое оборудование.
По словам заместителя руководителя городского департамента капремонта Дениса Лебедева, в результате перепланировки появится больше открытых пространств. Он отметил, что переоборудованы будут подвальные и цокольные помещения.
"Особое внимание при проведении работ уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру. Каждая поликлиника получает дополнительные энергомощности для подключения нового и современного оборудования", – сказал Лебедев.
Уточняется, что обновленные поликлиники получат жители восьми районов столицы. Два медучреждения приводят в порядок в Марьине и Люблине, по одному – в Некрасовке, Печатниках, Капотне, Выхино-Жулебино, а также в Нижегородском и Рязанском районах.
Во всех поликлиниках создадут условия для установки современного рентгеновского оборудования. Для этого обустроят помещения с функциональными зонами: процедурную, пультовую, кабинеты специалистов, вспомогательные и подсобные помещения.
"Дополнительно в некоторых поликлиниках отремонтируют бассейны. Например, в детских поликлиниках № 148 (филиал № 3), 150 (филиал № 1) и 61 (филиал № 1) приведут в порядок резервуары площадью 13, 19 и 10 квадратных метров соответственно. Вместо старых сделают новые монолитные чаши и облицуют их специальной сантехнической плиткой", – добавил Лебедев.
Он отметил, что бассейны оснастят современными системами очистки, обеззараживания воды, подогрева и водоподготовки.
"Здесь можно будет обучать малышей грудничковому плаванию и оказывать оздоровительные и лечебные аквапроцедуры", – отметил заместитель руководителя столичного департамента капремонта.
Также уточняется, что ремонт во всех поликлиниках находится на разной стадии, поскольку начинался в разное время. Одни учреждения откроются в ближайшее время, другие – в первом квартале следующего года.
Ранее сообщалось, что специалисты благоустроили территории, прилегающие к 23 отремонтированным поликлиникам Москвы.
"Это наш город": территорию возле 39 поликлиник благоустроят в столице
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