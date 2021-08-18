Прилегающие к 23 отремонтированным поликлиникам территории благоустроили

07:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице специалисты благоустроили территории, прилегающие к 23 отремонтированным поликлиникам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, там разбили свыше шести гектаров газона и высадили более трех тысяч деревьев и декоративных кустарников.
"Важно, чтобы горожане не только обращались к врачу за лечением, но и приходили в поликлинику для регулярных профилактических осмотров. Поэтому мы уделяем большое внимание как внешнему виду самих зданий и их внутреннему оснащению, так и благоустройству территорий", – рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Алексей Сапсай.
Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Денис Лебедев, зеленые насаждения подбирали с учетом рекомендаций аллергологов.
"В ходе работ устроили дополнительные дорожки для разделения потоков, организовали небольшие места для отдыха, а у детских поликлиник, кроме зон ожидания, сделали игровые площадки", – рассказал он.
Лебедев добавил, что на территории детских поликлиник у входа появились навесы с универсальными парковочными элементами для колясок, а около взрослых поликлиник – для велосипедов и самокатов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что половину столичных поликлиник, попавших в программу реконструкции, обновят в этом году, всего до 2024 года планируется провести реконструкцию 137 городских поликлиник в рамках реализации первого этапа программы.
По его словам, на реконструкцию большей части московских поликлиник уходит меньше года. В результате обновления медицинские учреждения получают новую логистику, отделку, оборудование, мебель и благоустроенную территорию.
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