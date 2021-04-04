Собянин рассказал о плане реконструкции столичных поликлиник

10:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Половину столичных поликлиник, попавших в программу реконструкции, обновят в этом году, всего до 2024 года планируется провести реконструкцию 137 городских поликлиник в рамках реализации первого этапа программы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, работы осуществляются с опережением графика.
"В начале было очень много сомнений, справимся мы с таким объемом или нет в такие сроки. А сейчас видим, что можно ускорять процесс, и начали подумывать о втором этапе, когда эти самые ветхие, замшелые поликлиники будут реконструированы, и можно будет приступать к следующему этапу, начав реконструкцию в других поликлинических объектах, которые сегодня, кажется, выглядят хорошо, а на фоне тех поликлиник, которые мы сейчас создаем, будут выглядеть уже не очень", – сказал Собянин в эфире канала "Россия 1".
По его словам, на реконструкцию большей части московских поликлиник уходит меньше года. В результате обновления медицинские учреждения получают новую логистику, отделку, оборудование, мебель и благоустроенную территорию.
Для внедрения нового стандарта поликлиник до 2024 года в Москве реконструируют 137 и построят 30 медучреждений. Таким образом, в течение ближайших лет будет проведен капитальный ремонт трети всех столичных поликлиник, отметил Собянин.
Ранее Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 4 городской поликлиники № 22 на улице Ремизова в районе Котловка. По словам мэра столицы, в учреждении представлен целый ряд инноваций. Как отметил глава города, в больнице будет восемь специальностей, по которым принимают пациентов.
Собянин рассказал об открытии сразу двух реконструированных поликлиник
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