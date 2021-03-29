Собянин открыл две поликлиники в Котловке и Кузьминках после реконструкции

14:31
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 4 городской поликлиники № 22 на улице Ремизова в районе Котловка.
По словам мэра столицы, в учреждении представлен целый ряд инноваций.
"В первую очередь это полная реконструкция старого корпуса, благоустройство внешнего фасада, внутренняя отделка, логистика для пациентов совершенно другая, полная замена оборудования. И я надеюсь, что врачей-специалистов здесь будет полный комплект", – рассказал Собянин.
Как отметил глава города, в больнице будет восемь специальностей, по которым принимают пациентов.
"И им меньше придется тратить время на поездки в центральную клинику. Главное – укомплектовать такие небольшие поликлиники врачами, которые востребованы. И, конечно, дать им в руки возможности, новые техники и технологии", – обратил внимание мэр.
Кроме того, градоначальник в режиме видеосвязи пообщался с коллективом филиала № 2 детской городской поликлиники № 48 в Кузьминках, открывшегося после завершения реконструкции.
"Я надеюсь, в апреле ремонтные работы закончатся, и она тоже в скором времени примет своих пациентов. Так что в Кузьминках будут современные хорошие поликлиники", – уточнил градоначальник.
Он подчеркнул, что сейчас на реконструкцию больниц требуется меньше времени, чем раньше. В настоящий момент на выполнение работ может уйти до восьми месяцев. Мэр также напомнил о важности работы медиков в период пандемии.
Ранее сообщалось, что в Мосрентгене построят детско-взрослую поликлинику. Территорию вокруг здания обустроят зонами отдыха со скамейками и детской площадкой с прорезиненным покрытием.
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