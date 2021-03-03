Собянин: строительство новых корпусов ИКБ № 1 завершится досрочно

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство нового лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе может завершиться раньше планового срока, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ.

Мэр подчеркнул, что строительство нового комплекса ведется на месте старых корпусов инфекционной больницы.

"К сожалению, инфекционное направление в городе было не самым лучшим образом поставлено. Долго велись споры, как это делать: отдельно в разных больницах или сконцентрировать на одном участке. Но в конце концов концептуально приняли решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционных больниц, в целом которые образуют комплекс инфекционного лечения всех видов болезней", – сказал градоначальник.

В разговоре с главврачом больницы Светланой Сметаниной Собянин подчеркнул, что строительство завершится раньше планового срока.

"Так как придется работать достаточно интенсивно, сделаем раньше положенного срока", – сказал мэр.

По его словам, это будет крупнейшая в стране инфекционная больница, оснащенная самым современным диагностическим, лабораторным, операционным оборудованием.

Также мэр добавил, что городская инфекционная больница № 1 продолжает борьбу с COVID-19 с первого дня пандемии. Мэр поблагодарил коллектив медучреждения за труд.

Как говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство комплекса стартовало в апреле 2020 года на месте устаревших корпусов больницы. Новый комплекс будет состоять из трех корпусов, которые объединят подземным пространством и надземными переходами.

В настоящее время объект готов на 32%. Предполагается, что первых пациентов здесь примут в 2023 году.

В новых корпусах разместят гепатологический центр с дневным стационаром для оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями печени, суперсовременную лабораторию четвертого уровня биобезопасности (BSL-4), акушерский блок с отделением неонатологии.

Кроме того, здесь заработает поликлиника, профильные кафедры трех медицинских вузов с лекционными залами, а также клинический отдел НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке. Мэр назвал новую подстанцию одной из лучших в городе. Ее построили в составе второй очереди, чтобы обеспечивать новую территорию качественной и быстрой скорой помощью.

Отмечается, что большую часть первого этажа подстанции занял гараж на шесть машин с системами обеззараживания автомобилей. Также на первом этаже расположились медицинские кабинеты для предрейсовых осмотров водителей, комнаты для хранения медикаментов, сбора и обеззараживания медицинских отходов, а также служебные помещения.

Кроме того, на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке построят комплекс лучевой терапии. Там будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.

