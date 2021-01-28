Корпус лучевой терапии построят в больнице в Коммунарке

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в корпусе будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.
Бочкарев также подчеркнул, что пандемия не повлияла на этапы строительства второй очереди больницы в Коммунарке. По его словам, сейчас уже на 80% завершено строительство инфекционного корпуса на 100 коек, на 60% готово шестиэтажное здание перинатального центра, детский корпус завершен на 47%, амбулаторно-поликлинический корпус – на 46%.
"В декабре 2020-го исполнился год с момента ввода первой очереди больницы в Коммунарке. За этот период она стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России. С марта прошлого года больница приняла свыше 16,5 тысячи пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию", – добавил Бочкарев.
Накануне Сергей Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке. Мэр назвал новую подстанцию одной из лучших в городе. Ее построили в составе второй очереди, чтобы обеспечивать новую территорию качественной и быстрой скорой помощью.
Отмечается, что большую часть первого этажа подстанции занял гараж на шесть машин с системами обеззараживания автомобилей. Также на первом этаже расположились медицинские кабинеты для предрейсовых осмотров водителей, комнаты для хранения медикаментов, сбора и обеззараживания медицинских отходов, а также служебные помещения.
Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке
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