Более 15 медицинских объектов построят в Москве в 2021 году

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве до конца 2021 года планируется возвести 16 объектов здравоохранения, рассказали в пресс-службе заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
В трехлетнем плане в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство еще 64 объектов. В частности, власти намерены продолжить строительство объектов многопрофильной клинической больницы с родильным домом вблизи поселка Коммунарка. Также будет проведена реновация территории детской городской клинической больницы святого Владимира. Кроме того, планируется построить несколько корпусов для Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова.
Как сообщает РИА Новости, за прошлый, 2020 год, в городе построили 14 соответствующих объектов.
Ранее Сергей Собянин заявил, что около 1 миллиона квадратных метров объектов здравоохранения строится в столице. По его словам, развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением для властей города.
Более 100 медицинских объектов Москвы попали в программу по капремонту
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