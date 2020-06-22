Реконструкция 25 столичных поликлиник начнется с 1 июля – Собянин

15:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается. Это позволяет с 1 июля начать реконструкцию еще 25 городских поликлиник, сообщил Сергей Собянин.
По его словам, сейчас реконструируются 12 медучреждений в Москве по программе "Моя поликлиника".
"Планировали больше, но из-за пандемии решили перенести сроки, потому что для реконструкции приходится выводить из оборота эти поликлиники, а они и так сегодня чрезвычайно востребованы", – подчеркнул мэр.
Он отметил, что пандемия в столице пошла на спад и ситуация позволяет вернуться к активной фазе программы. Собянин добавил, что условия работы в режиме чрезвычайной ситуации, которой стал COVID-19, принесло много проблем, но и выявило новые возможности.
"Поэтому мы пересмотрели все сроки и действующих, и будущих реконструкций", – заключил он.
На сегодняшний день в Москве предусмотрено строительство 20 объектов здравоохранения в рамках программы реновации в Москве.
Сергей Собянин сообщил, что объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, планируется наверстать до конца 2020 года.
Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.
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