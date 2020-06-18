Порядка 20 объектов здравоохранения запланировано построить в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сегодняшний день предусмотрено строительство 20 объектов здравоохранения в рамках программы реновации в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

"В непосредственно утвержденных проектах планировок, которые прошли утверждение, предусмотрено порядка шести объектов. Конечно, когда мы рассматриваем квартал реновации, мы рассматриваем комплексное развитие территории", – сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что при необходимости объемы строительства могут быть увеличены. Программа реновации предусматривает расселение более одного миллиона москвичей из старого жилья. В эксплуатацию уже введено более 50 домов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, планируется наверстать до конца 2020 года.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.

