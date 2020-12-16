Более 15 объектов здравоохранения построят в ТиНАО до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ТиНАО за ближайшие три года планируют построить 17 медицинских учреждений. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Кроме жилья и офисно-деловой недвижимости в ТиНАО идет активное строительство социальной инфраструктуры, в числе которой объекты здравоохранения", – пояснил он.

Жидкин отметил, что с момента присоединения в новых округах появились 14 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов. В будущем там появятся не только небольшие поликлиники, но и профильные медицинские центры.

Руководитель департамента добавил, что всего до 2025 года на территории ТиНАО появится около 150 социальных объектов. На данный момент построены 84, в числе которых детские сады, школы, и медучреждения.

36 объектов возведут за за счет бюджетных средств, а остальные – за счет внебюджетных источников, пояснил Жидкин.

Ранее стало известно, что ледовый центр "Снегирь" в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2021 года. Застройщик подал извещение об окончании строительства.

Известно, что трехэтажный тренировочно-оздоровительный центр площадью 6,7 тысячи квадратных метров возводится на средства инвестора в деревне Марушкино.