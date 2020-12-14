Культурный центр возведут в поселении Кленовском в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство двухэтажного здания культурного центра в поселении Кленовском в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Здание расположится по адресу Кленово, улица Садовая, владение 5Б, поселение Кленовское, Троицкий административный округ Москвы. Там предусмотрены зрительный зал на 275 мест, мастерские, художественные и танцевальные студии, а также центр раннего развития.

Также там появятся библиотека, буфет, административно-хозяйственный блок и комплекс помещений для обслуживания зрителей. На первом этаже оборудуют помещение охраны. Предусмотрен пассажирский лифт и платформа вертикального перемещения для поднятия на сцену.

Ранее торговый комплекс ввели в эксплуатацию в Северном Медведкове. Новостройке присвоен адрес улица Широкая, дом 2А, строение 1. В двухэтажном здании площадью 26,7 тысячи квадратных метров разместятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров, небольшие бутики и фуд-корт.

В здании оборудован собственные мясной и рыбный цеха, цех кондитерских и хлебобулочных изделий. На прилегающей территории создана парковка на 1 108 автомобилей. К ТЦ можно подъехать со стороны Чермянского проезда, улицы Широкой и Проектируемого проезда № 6379.