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11:30

Ледовый центр в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию в начале 2021 года

город строительство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Ледовый центр "Снегирь" в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2021 года. Застройщик подал извещение об окончании строительства, сообщает Мосгосстройнадзор.

Трехэтажный тренировочно-оздоровительный центр площадью 6,7 тысячи квадратных метров возводится на средства инвестора в деревне Марушкино, участке 2, Новомосковского округа.

Там появятся два искусственных катка – полноразмерный ("канадка" размером 26х56 метров) и малый (30х15 метров), а также универсальные и тренажерные залы. В центре будут проводить соревнования по хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также волейболу, баскетболу и сквошу.

В свободное от тренировок время предполагаются массовые катания на коньках.

Ранее сообщалось, что спортивный комплекс с бассейном планируют ввести в эксплуатацию в Зеленограде в 2021 году. Здание для спортивной школы № 112 "Спутник" возводят в районе Старое Крюково возле площади Колумба. Сейчас на объекте завершается строительство чаши бассейна.

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