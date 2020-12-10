Спортивный комплекс в Зеленограде планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спортивный комплекс с бассейном планируют ввести в эксплуатацию в Зеленограде в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов рассказал, что здание для спортивной школы № 112 "Спутник" возводят в районе Старое Крюково возле площади Колумба. В настоящее время на объекте завершается строительство чаши бассейна.

Пятиугольный спортивный комплекс площадью 9 400 квадратных метров будет предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности. В его состав войдут физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для занятий легкой атлетикой и сектором для прыжковых дисциплин.

В спорткомплексе оборудуют спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, художественной гимнастикой, гандболом, а также бассейн на шесть дорожек. Помимо этого, на территории будет предусмотрен гараж для уборочной техники и контрольно-пропускной пункт.

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Трехэтажное здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров расположится на улице Рождественской в районе Некрасовка.

В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб. Кроме этого, в спорткомплексе предусмотрена площадка для ВМХ и сдачи норм ГТО и зона воркаута.

