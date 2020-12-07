Собянин осмотрел новый теннисный центр "Спартак" в Сокольниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 60% физкультурно-оздоровительных объектов в Москве строится в рамках государственно-частного партнерства, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра теннисного центра "Спартак" в Сокольниках.

По словам мэра, инвестирование в строительство новых спортивных объектов из-за пандемии не прекращается.



"Огромный вклад в это движение вносят частные инвесторы, которые строят в Москве около 60% всех физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен, теннисных и так далее. Мы со своей стороны облегчаем, насколько это возможно, их вклад, упрощаем процедуру, снижаем стартовую цену для городской земли, и, конечно же, все это дает новую синергию, новые возможности занятия спортом для москвичей", – сказал Собянин.

По словам градоначальника, в Сокольниках реализуется сразу три частных проекта – теннисный центр, ледовый дворец, а также ледовый центр, который запустили в прошлом году.

Вместе с мэром новые спортивные объекты осмотрел заместитель председателя правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

"Выдающийся объект. Он сделан в соответствии со всеми новыми требованиями сохранения окружающей среды. Это объект – пример для частно-государственного партнерства", – сказал он.

Кроме того, Чернышенко отметил, что правительство РФ утвердило новую стратегию развития спорта до 2030 года.

"Так как раз красной линией идет взаимодействие бизнеса и государства, которое здесь представлено в наилучшем виде с поддержкой правительства Москвы", – сказал зампредседателя правительства.

Осенью Собянин осмотрел ход строительства спортивного комплекса с катком в столичном районе Чертаново Центральное. Мэр напомнил, что объект предназначен для тренировок спортсменов ФСО "Хоккей Москвы".

Ранее стало известно, что кабмин сформировал новую стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. Новая программа сменит действующую, которая была утверждена в 2009 году. Стратегия предусматривает развитие 11 направлений, среди которых развитие соответствующей инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов.