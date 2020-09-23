Собянин поручил ускорить строительство спорткомплекса на юге Москвы

13:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел ход строительства спортивного комплекса с катком в столичном районе Чертаново Центральное.
"Департамент спорта, отработайте, чтобы здесь уже директор был, служба набиралась так, чтобы вы потом полгода не передавали этот объект, а сразу же начали эксплуатировать в максимально короткие сроки", – сказал мэр.
Собянин заявил, что спорткомплекс уже сейчас "выглядит неплохо". "Объект очень хороший и качественный", – отметил мэр.
Собянин ранее провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. В частности, к мэру обратилась домохозяйка, сын которой занимается хоккеем. Она попросила ускорить работы по окончанию строительства объекта.
Строительство спорткомплекса с катком на улице Красного Маяка должно быть завершено в 2021 году. Сейчас его общая строительная готовность составляет 75%.
Объект предназначен для тренировок спортсменов ФСО "Хоккей Москвы". Также планируется открыть детские секции хоккея и фигурного катания.
Размер профессиональной хоккейной коробки составляет 30 на 60 метров. Предусмотрен зал общей физподготовки площадью 200 квадратных метров.
С 2011 года в городе построено 10 ледовых дворцов и спорткомплексов с катками. В планах на ближайшие годы – еще восемь. В рамках госпрограммы "Спорт Москвы" на 2011-2023 годы запланировано строительство 149 физкультурно-оздоровительных комплексов.
Ранее строительные работы завершились в ледовом дворце в столичном районе Солнцево. Здание расположено по адресу: улица Авиаторов, владение 7.
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