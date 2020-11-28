Кабмин разработал новую стратегию по развитию физкультуры и спорта до 2030 года

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Кабмин сформировал новую стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. Ее утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте органа власти.

Новая программа сменит действующую, которая была утверждена в 2009 году.

Стратегия предусматривает развитие 11 направлений, среди которых развитие соответствующей инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов. Каждое из направлений подразумевает определенный комплекс мероприятий.

В частности, блок развития инфраструктуры включает в себя создание на базе МФБА национального центра спортивной медицины, а также строительство спортивных объектов в сельской местности, модернизацию физкультурных центров для людей с инвалидностью.

Кроме того, блок развития инновационных технологий предусматривает внедрение электронных паспортов для спортсменов. Налоговая поддержка организаций, занятых в сфере физкультуры, будет оказана в рамках развития экономического блока.

Сообщается, что детали стратегии будут разработаны в течение месяца.

Председатель кабмина подчеркнул, что стратегия нацелена на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей.

"С каждым годом все больше людей систематически занимаются спортом, за последние десять лет их число выросло более чем в два раза. Такие тенденции необходимо сохранить", – добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры получат возможность выезжать за границу для участия в международных соревнованиях по упрощенным правилам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

