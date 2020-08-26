Мишустин снял ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов в Россию

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в Россию для иностранных тренеров и спортсменов.

"Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.

Таким образом, упростится въезд для участников международных соревнований. Распоряжение также подразумевает снятие ограничений на проезд иностранных спортсменов через пункты пропуска транспорта.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о получении бесплатных виз участниками российского этапа "Формулы-1". Таким образом, спортсмены смогут беспрепятственно въехать в РФ.