"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

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Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила о продлении приостановки рейсов в Россию. Информация размещена на официальном сайте перевозчика.

Сообщается, что самолеты компании не будут летать в Россию до 14 сентября. В отношении Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода приостановку продлили до 24 октября.

В компании отметили, что решение принято в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, перевозчик сообщил об отсутствии разрешения со стороны властей РФ.

В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что под "всеми городами" подразумеваются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.

Ранее стало известно, что правительство Польши обновило список стран, граждане которых могут въехать на территорию государства. В перечень вошли Россия, Сербия, Китай, Сингапур, Габон и Сан-Томе и Принсипи.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания. Помимо этого, с 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.