Россия возобновляет международные рейсы еще из трех городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия возобновляет международные авиарейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. Об этом заявили в федеральном агентстве воздушного транспорта, передает "Газета.ру".
До этого выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. "В соответствии с решением правительства Российской Федерации в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Казань, Калининград и Новосибирск", – сообщили представители Росавиации.
По информации ведомства, рейсы российских и иностранных авиакомпаний можно осуществлять с 20 августа.
Россия полностью закрывала авиасообщение с другими странами в марте. Исключение составили только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. Данные меры приняли в связи с угрозой распространения коронавируса. Позднее границы открыли для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.
В августе РФ открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.
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