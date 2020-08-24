Правительство опровергло возобновление авиасообщения с рядом стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщила, что РФ готовит новый список стран, границы с которыми могут открыть на этой неделе. В их число входят Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (Каир) и Китай (Шанхай).

По данным издания, проработать открытие воздушного авиасообщения с указанными странами было поручено 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору.

Отмечалось, что полеты во Францию, Венгрию и на Мальту будут доступны только пассажирам с видом на жительство, разрешением на работу и для посещения клиник.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда можно слетать, стали Танзания, Турция и Великобритания.

Помимо этого, с 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию. О желании возобновить авиасообщение с Россией заявляли Египет и Казахстан.

Также заинтересованность в возобновлении полетов проявляли Грузия и Польша.