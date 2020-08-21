Киргизия открыла границу для граждан 31 страны

15:31
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии опубликовал список стран, чьи граждане могу въехать в республику. В списке оказалась в том числе Россия, передает RT.
В перечень также вошли Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркменистан и ряд европейских и азиатских государств со стабильной эпидемиологической ситуацией. Всего в список Киргизия включила 31 страну.
Ранее министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн рассказал, что при благоприятных условиях страна может открыть границы для туристов уже 1 октября. При въезде туристам будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, а по прибытии пройти его повторно. При этом до этого сообщалось, что россияне смогут поехать туда ближе к концу 2020 года.
В августе РФ открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.
В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.
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