Польша откроет границу для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россияне получат право на въезд на территорию Польши, сообщает государственное агентство печати.
Это исходит из решения правительства страны обновить перечень государств, гражданам которых разрешат въезд. Помимо РФ, в список вошли Сербия, Китай, Сингапур, Габон и Сан-Томе и Принсипи.
Помимо этого, Польша расширит перечень государств, граждане которых не смогут въезжать на территорию страны. Среди таковых – Испания, Индия, Филиппины, Бельгия, Французская Полинезия и США. Всего в этот список войдет 63 страны.
Ранее стало известно, что в России возобновили международные авиарейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. Ранее перелеты в другие страны осуществлялись только из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.
Помимо этого, с 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию. О желании возобновить авиасообщение с Россией заявляли Египет и Казахстан. Также сообщалось о заинтересованности в осуществлении полетов из РФ со стороны Грузии.
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