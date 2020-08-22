Польша откроет границу для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне получат право на въезд на территорию Польши, сообщает государственное агентство печати.

Это исходит из решения правительства страны обновить перечень государств, гражданам которых разрешат въезд. Помимо РФ, в список вошли Сербия, Китай, Сингапур, Габон и Сан-Томе и Принсипи.

Помимо этого, Польша расширит перечень государств, граждане которых не смогут въезжать на территорию страны. Среди таковых – Испания, Индия, Филиппины, Бельгия, Французская Полинезия и США. Всего в этот список войдет 63 страны.

Ранее стало известно, что в России возобновили международные авиарейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. Ранее перелеты в другие страны осуществлялись только из Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.

Помимо этого, с 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию. О желании возобновить авиасообщение с Россией заявляли Египет и Казахстан. Также сообщалось о заинтересованности в осуществлении полетов из РФ со стороны Грузии.