Казахстан с 17 августа собирается возобновить полеты в Россию

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Казахстан начнет восстанавливать международные полеты в Россию, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и на Украину с 17 августа, сообщает Комитет гражданской авиации республики.

"Указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование)", – говорится в пресс-релизе.

Рейсы будут выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении, в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте. Продажа билетов стартует в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через госграницы.

В Казахстане зафиксировано 100 855 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов – более 74,6 тысячи, летальных случаев – 1 313.

В июле бригады столичных врачей направились в Казахстан для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом. А медицинская делегация из Казахстана посетила ведущие больницы Москвы для обмена опытом в организации медицинской помощи пациентам с COVID-19.

В начале прошлого месяца в стране также вводили дополнительные ограничения из-за угрозы распространения вируса. В частности, речь шла на о запрете на массовые мероприятия, прекращении работы объектов культуры, салонов красоты и фитнес-центров. Ограничения коснулись общественного транспорта.

В мае президент Касым-Жомарт Токаев признал отмену жесткого ограничительного режима ошибкой, которая "привела к тому, что с 11 мая выявили в семь раз больше больных коронавирусом". Он подчеркнул, что система госуправления "не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения".