Президент Казахстана объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим от COVID-19

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля в стране днем общенационального траура по жертвам коронавируса. Об этом передает RT.

Глава государства сообщил об этом во время телеобращения.

"Эта общая трагедия для нас всех. Поэтому мною принято решение объявить 13 июля днем национального траура", – сказал Токаев.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 11,5 миллиона случаев заражения, более 535 тысяч человек скончалось.

Ранее говорилось, что российские специалисты отправились в Казахстан для помощи местным врачам. Сообщалось, что в Казахстане COVID-19 был выявлен у 48 тысяч человек, выздоровели 27 тысяч, скончались 188 человек.

Кроме того, Минздрав одобрил новый препарат от коронавируса. Отмечается, что "Коронавир" нельзя принимать беременным женщинам или тем, кто планирует ее.