Минздрав одобрил новый препарат от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав РФ одобрил новое лекарство от коронавируса, исходит из госреестра лекарственных средств.

Речь идет о препарате "Коронавир", созданном компанией "Р-Фарм". Согласно инструкции, он может применяться лишь в условиях стационара. Его зарегистрировали по процедуре, предназначенной для применения в случае угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что по мере появления новых данных инструкция будет дополняться.

Отмечается, что "Коронавир" нельзя принимать беременным женщинам или тем, кто планирует ее. Кроме того, период грудного вскармливания, а также тяжелые почечная или печеночная недостаточности являются противопоказаниями к применению препарата. "Коронавир" также нельзя принимать лицам до 18 лет.

В настоящий момент "Р-Фарм" также занимается созданием предприятия для борьбы с коронавирусом. Объем инвестиций в него составляет 4 миллиарда рублей. На предприятии будет выпускаться олокизумаб, который препятствует развитию осложнений, связанных с коронавирусом. Кроме того, на нем наладят производство вакцины от COVID-19.

Ранее в Минздраве рассказали о стадии клинических испытаний, которые проходит препарат "Ремдесивир". В настоящий момент он не зарегистрирован в качестве лекарственного средства в РФ.

В США с 1 мая он был одобрен в качестве лекарственного средства против коронавируса. Недавно газета Guardian сообщила, что американские власти скупили почти весь запас "Ремдесивира". Отмечается, что ни одна страна не сможет приобрести препарат в течение ближайших трех месяцев.

В ВОЗ сообщили, что данная информация будет проверена. Ранее в организации приостановили испытания трех препаратов от COVID-19, поскольку они были признаны неэффективными. В то же время "Ремдесивир" позволил больным, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, начать дышать самостоятельно.

ВОЗ предупредила, что пик пандемии коронавируса в мире еще не пройден. По мнению главы организации Тедроса Гебрейесуса, вспышка заболеваний продолжает ускоряться. Он отметил, что за последние выходные по всему миру было зафиксировано 400 тысяч зараженных коронавирусом.

В то же время, по мнению экспертов ВОЗ, мир может избежать второй волны коронавируса. Подчеркивается, что опыт, который получили страны во время борьбы с распространением COVID-19, поможет избежать схожих проблем во время новой вспышки заболеваний.

В России за последние сутки зафиксировали 6 562 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ за все время зарегистрировали 700 792 подтвержденных диагноза COVID-19. 472 511 пациентов излечились от коронавируса, 10 667 скончались в результате осложнений, связанных с заболеванием.