ВОЗ проверит информацию о закупке США всех запасов "Ремдесивира"

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Фото: AP/Ben Margot
Всемирная организация здравоохранения проверит информацию о том, что США выкупили практически все запасы препарата "Ремдесивир" против коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
По его словам, организация выясняет, соответствует ли это действительности.
"Мы хотим быть уверены в том, чтобы все имели доступ к необходимому лечению, которое может спасать жизни", – цитирует регионального директора ТАСС.
Ранее газета Guardian сообщила, что власти США скупили почти весь запас лекарства. По данным издания, это значит, что в ближайшие три месяца ни одна страна не сможет приобрести препарат в значительном объеме.
Журналисты уточнили, что первые 140 тысяч доз, отправленные для тестирования в лаборатории разных государств, закончились. Теперь американская администрация приобрела более 500 тысяч доз – соответствует 90% объема препарата, который будет произведен в июле, августе и сентябре.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется. Он отметил, что она не приблизилась к завершению.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что в мире ведется разработка 133 вакцин от коронавируса. Большинство из них находится на стадии клинических испытаний.
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