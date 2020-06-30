Представитель ВОЗ оценила динамику снижения числа случаев COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович положительно оценила динамику снижения случаев заражения коронавирусной инфекции в стране.
В то же время она призвала быть внимательными для ее сохранения.
"Россия последние несколько недель "идет хорошим путем" по снижению случаев заражения коронавирусной инфекцией, но важно быть внимательными для сохранения такой динамики", – сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется. Он отметил, что на этой неделе эксперты соберутся для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в борьбе с вирусом. Глава организации уточнил, что спустя полгода после выявления первых случаев COVID-19 количество пациентов с вирусом достигло 10 миллионов, скончались за весь период 500 тысяч человек.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, в свою очередь, сообщил, что в мире ведется разработка 133 вакцин от коронавируса. Большинство из них находятся на стадии клинических испытаний.
Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер также пообещал изучить исследование китайских ученых о новом типе свиного гриппа, который способен вызвать пандемию. Он напомнил, что факт обнаружения нового вируса еще раз указывает на то, что нельзя забывать про защиту от гриппа.
Врач-инфекционист ответил на вопросы о коронавирусе
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