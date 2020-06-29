ВОЗ направит экспертов в КНР для изучения происхождения коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу экспертов в Китай для выяснения происхождения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.
"Мы можем лучше бороться с этим вирусом, когда знаем все о нем, включая то, как он начал распространяться, и мы направим команду на будущей неделе в Китай для работы над этим", – сказал Гебрейесус.
Он выразил надежду, что предстоящая работа поможет определить распространение вируса, а также даст понимание того, как можно подготовиться к возможной новой вспышке болезни в будущем.
Ранее Гебрейесус обратил внимание, что пандемия коронавируса в мире ускоряется. По его словам, на текущий момент она "пока даже не приблизилась к завершению". Глава ВОЗ добавил, что спустя полгода после выявления первых случаев COVID-19 количество пациентов с вирусом достигло 10 миллионов, скончались за весь период 500 тысяч человек.
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, в свою очередь, сообщил, что в мире ведется разработка 133 вакцин от коронавируса. Большинство из них находятся на стадии клинических испытаний.
Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. Испытания на людях стартовали 18 июня.
В России зарегистрировано 641 156 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. На Москву приходится 220 853 случая.
В Китае успешно протестировали два типа вакцин против COVID-19
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