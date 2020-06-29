В Испании начали тестировать приложение для контроля COVID-19

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В Испании начали тестировать приложение, направленное на выявление людей с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство Efe.

Эксперимент будет проходить на небольшом канарском острове Гомера. Там проживают около 22 тысяч человек. Предполагается, что в эксперименте примут участие три тысячи человек. Он будет проходить в несколько этапов. Для оценки эффективности этой системы на острове будет проведена имитация вспышки инфекции.

Приложение Radar Covid-19 рассчитывает расстояние и время пребывания рядом с другими мобильными телефонами, на которых оно установлено. Отмечается, что людям, которые находятся рядом с "зараженным пациентом", будет приходить уведомление и инструкция о дальнейших действиях.

За тестированием приложения будет следить технологическая компания Indra Sistemas. Программа разработана на базе совместного стандарта Apple и Google.

За последние сутки в России установлено 6 719 случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число случаев приходится на Москву – 782, Московскую область – 335.

Всего в стране зарегистрировано 641 156 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено более 9,8 миллиона случаев коронавируса.

