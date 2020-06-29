В Москве число новых случаев COVID-19 не превышает 800

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за прошедшие сутки подтверждено 782 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Аналитики Оперштаба отмечают, что данный показатель в три раза ниже, чем месяц назад. В тот день в столице было выявлено 2 332 случая за сутки.

42,7% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. 31,3% приходится на граждан от 46 до 65 лет. Наименьшие показатели зафиксированы в возрастных группах от 66 до 79 лет, старше 80 лет и у детей – 11,9%, 6,7% и 7,4% соответственно.

В Оперативном штабе уточнили, что все пациенты с установленным коронавирусом, а также те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением и получают необходимую помощь.

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 1 007 пациентов. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, всего победили инфекцию 148 102 человека.

За аналогичный период скончались 23 пациента. Помимо коронавируса, у них была диагностирована пневмония. За весь период наблюдений умер 3 761 человек.

По последним данным, в России установлено 6 719 случаев коронавируса в 83 регионах. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 641 156 случаев коронавируса.

