Еще 1 007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 1 007 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Число выздоровевших в столице, таким образом, увеличилось до 148 102.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. Всем пациентам, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, выдают соответствующие рекомендации. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России подтвердили 6 971 новый случай COVID-19. Всего в России зарегистрировано 634 437 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что решение о снятии ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса, было своевременным. Он добавил, что за последнюю неделю наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса.

