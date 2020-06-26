Труд внесших существенный вклад в борьбу с COVID-19 будет отмечен – Путин

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что труд всех волонтеров, которые занимались помощью россиянам в условиях пандемии коронавируса, будет отмечен. Об этом передает ТАСС.

"Я уверен в том, что мы проанализируем все, что было сделано в эти сложные и в полном смысле этого слова тяжелые недели и месяцы для нас, и, конечно, мы отметим всех людей, которые внесли существенный вклад в борьбу с эпидемией", – заявил глава государства.

Ранее Путин подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с COVID-19. По указу президента орденом Пирогова будут награждать граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Кроме того, Сергей Собянин отметил профессионализм медиков в период пандемии COVID-19.

"Главное – не только в оборудовании, не только в стенах. Главное – в золотых руках наших врачей, медсестер, их душе, отношении к делу, профессионализме. Я с большим удовольствием поздравляю и благодарю за их самоотверженную работу", – говорил мэр Москвы.

В России выявлено 620 794 случая COVID-19, вылечились 384 152 человека, скончался 8781.