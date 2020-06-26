Плановая госпитализация в Москве возвращается к обычному режиму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще два стационара в Москве, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернулись к стандартному режиму работы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Речь идет о госпитале для ветеранов войн № 3 и больнице имени Давыдовского.
Ракова подчеркнула, что объемы оказания экстренной помощи в столице возвращаются на уровень до начала пандемии. Кроме того, в обычный режим начинает переходить плановая госпитализация.
"Мы продолжаем работу по обратному перепрофилированию ковидных стационаров к стандартному формату оказания медпомощи. На этой неделе возобновляется плановый прием пациентов в больнице Давыдовского и в госпитале ветеранов войн № 3. На следующей неделе возвращается к обычному ритму жизни второй госпиталь. Всего у нас будет более 10 госпиталей, которые возвращаются к нормальному режиму работы", – отметила заммэра.
На прошлой неделе к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи вернулись больницы имени Плетнева, Мухина, Демихова, Жадкевича, ГКБ № 31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн № 1.
В первую очередь начался прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии. Весь медицинский персонал прошел тестирование на COVID-19. В будущем сотрудники будут проходить исследования на коронавирус каждую неделю.
В соответствии с временным стандартом койки в палатах установлены с увеличенным расстоянием. В помещениях проводится дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Плановых пациентов госпитализируют в условиях соблюдения масочного режима и санитарной дистанции.
Потоки пациентов разделены – используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Пациентов принимают по записи с временным интервалом не менее 15 минут. Также пациенты проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19.
На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Для персонала и пациентов установлены дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что на этой неделе могут вернуть к плановой работе еще три тысячи коек, которые были перепрофилированы для пациентов с COVID-19.
Мэр отметил, что Москве удается возвращать стационары к плановому приему пациентов из-за своевременно созданного в городе резервного коечного фонда на базе пяти временных госпиталей.
Собянин подчеркнул, что в целом ситуация с распространением коронавируса в столице нормализуется. По его словам, за месяц прирост новых случаев сократился в четыре раза.
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