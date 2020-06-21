Путин подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с COVID-19

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте Кремля.
Медицинские работники по указу президента награждаются орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Также им присвоены почетные звания и ордены Героя Труда.
"Отдельным распоряжением медицинские работники, внесшие вклад в борьбу с распространением COVID-19, награждены почетными грамотами и благодарностью президента Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Орденом Героя Труда президент, в частности, наградил главного врача городской Покровской больницы Марину Бахолдину, главврача больницы № 29 в Нижегородской области Юлию Гаревскую, врача центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирину Коваль, главврача московской больницы № 52 Марьяну Лысенько и главврача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко.
По указу президента орденом Пирогова будут награждать граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
Медали Луки Крымского присуждаются практикующим врачам и младшим медработникам и другому персоналу организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
Ранее Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается 21 июня. Он отметил их профессиональную и самоотверженную работу в период пандемии коронавируса. Градоначальник пожелал медработникам счастья, здоровья и доброго настроения.
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. В этот день врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и других медработников поздравляют во всех уголках страны.
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