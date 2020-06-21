Врачи рассказали о сложных случаях из своей практики за время пандемии

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. Поздравляют всех тех, кто давал клятву Гиппократа – врачей, медсестер и фельдшеров. Особое значение этот праздник приобретает в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Рассказываем истории людей, которые несколько последних месяцев находились на передовой в борьбе с COVID-19 и продолжают сражаться за жизни и здоровье пациентов, забывая про сон и отдых.



Фото: предоставлено пресс-службой Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова

"На счету каждая минута"

Врачам, даже несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, всегда хватает работы. Так, в начале лета в госпиталь Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова привезли пациента с вирусной пневмонией III степени – серьезное поражение легких. Спустя несколько дней мужчина почувствовал сильную боль в ноге. Она перестала двигаться, посинела и похолодела, объяснил хирург службы экстренной сосудистой хирургии Первой Градской, кандидат медицинских наук Амро Салех.

"Мы с коллегой – сердечно-сосудистым хирургом Игорем Губаревым – заподозрили эмболию (закупорку. – Прим. ред.) артерии нижней конечности. В момент осмотра пациенту вдруг резко стало хуже: возникла дезориентация, он перестал общаться, рука и нога не двигались", – рассказал доктор.





Амро Салех сердечно-сосудистый хирург Сделали экстренную компьютерную томографию. Оказалось, у мужчины не один, а целых два тромба! Один – в ноге, второй – в сонной артерии.

После врачи сделали экстренную операцию, причем действовать нужно было максимально оперативно, ведь на кону жизнь пациента. Обычно, по словам доктора, подобные операции длятся от трех часов, однако специалисты уложились в 1:45.

"У пациента – тяжелая пневмония, на счету каждая минута. К счастью, все прошло без осложнений: на следующий день он уже был переведен в палату", – добавил он.

Хирург уверен, что эмболию спровоцировал именно COVID-19.



"К смерти нельзя привыкнуть"

Юлиана Громова в период пандемии из Санкт-Петербурга отправилась работать медсестрой приемного отделения в одну из столичных больниц. Об этом она рассказала Москве 24.

"Нашу частную клинику в Санкт-Петербурге из-за пандемии закрыли на месяц. В Питере все было относительно спокойно, а вот про Москву говорили, что там открываются новые госпитали. Мне позвонила коллега и рассказала, что столичный департамент здравоохранения набирает медиков для работы на передовой", – объяснила она.

По словам Юлианы, дома сидеть не хотелось, к тому же она понимала, что ее помощь в столице пригодится, поэтому отправила резюме, прошла собеседование и отправилась в Москву – так жизнь девушки резко изменилась за четыре дня.

"Приходилось очень много работать, на отдых времени не было. Мы работали сутки через 12 часов, то есть сутки мы были в больнице, а 12 часов тратили на дорогу до дома и сон. И так 1,5 месяца. Очень тяжело было работать в средствах индивидуальной защиты: в костюме было невыносимо жарко, а очки с респиратором жутко натирали лицо", – добавила она.





Юлиана Громова медсестра Но особенно было тяжело морально, когда привозили пациентов, ты к нему привыкаешь, а потом раз – он начинает угасать. Эта зараза очень быстро пожирает организм, у человека в считанные минуты может ухудшиться здоровье. Особенно тяжело становилось тогда, когда не удавалось спасти человека, хотя вся бригада врачей делала все возможное. Если к графику и средствам индивидуальной защиты можно привыкнуть, то к смерти – нет.

Во время работы в Москве медсестра изредка делилась своими впечатлениями о происходящем. В одном из своих постов в соцсети девушка написала: "Все медики, которые сейчас работают на передовой, – герои. Это действительно отдельная каста людей, которые обладают невероятно сильным характером и выдержкой".

Сейчас Юлиана вернулась в Петербург. Признается, что попала из одного эпицентра, где постепенно все начало налаживаться, в другой.

"После возвращения мне позвонили 11 моих питерских знакомых, у всех был поставлен диагноз COVID, это не дает мне расслабиться", – объяснила она.

Сейчас, по словам девушки, присутствует только усталость и страх за своих близких. "Я видела, как страдают люди, поэтому молю Бога о том, чтобы моих близких эта беда обошла стороной. Хочется, чтобы это все поскорее закончилось", – заключила медсестра.



Фото: предоставлено пресс-службой Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова

Риск был высок

Пожилую женщину, поступившую в инфекционный госпиталь Первой Градской с двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью и с жалобами на отсутствие движения в конечностях, удалось поставить на ноги нейрохирургам Данияру Чориеву и Михаилу Некрасову.

"Пациентке при поступлении сделали КТ грудной клетки, и на уровне 5-6 грудных позвонков у нее был выявлен спондилодисцит (воспалительное заболевание инфекционного характера неясного происхождения. – Прим. ред.)", – рассказал заведующий 4-м оперблоком стационара Первой Градской, нейрохирург Данияр Чориев.

Специалисты обследовали пациентку и выяснили, что у нее объемное образование на уровне верхних грудных позвонков, которое, по словам Чориева, сдавливало спинной мозг, как тисками.





Данияр Чориев нейрохирург На следующий день пациентке провели операцию, в ходе которой ей очистили мозговой канал от окутывающего его, словно муфта, рубцово-воспалительного образования, а затем на 10 дней установили приточно-отточную систему, позволяющую одновременно и промывать пострадавший участок, и вводить туда лекарственное вещество.

Как позднее признался врач, риск был высок, поскольку, кроме двусторонней пневмонии, у женщины был довольно низкий уровень гемоглобина, однако специалисты справились.

Уже на следующий день у пациентки вновь появилась чувствительность в ногах, а пальцы понемногу начали двигаться.





Соболева Илона