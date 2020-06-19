В Москве пройдет акция "Спасибо медработникам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России 21 июня отмечают День медицинского работника. По этому случаю в столице пройдет акция "Спасибо медработникам", чтобы поблагодарить врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов за их преданную работу, передает портал мэра и правительства Москвы.
В воскресенье поздравления появятся на Останкинской башне и на фасаде Смоленского моста. На Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах в этот день откроются экспозиции, посвященные медработникам. Выставки передадут атмосферу, в которой работают врачи.
Также 21 июня на Трубной, Тверской площадях и на Лубянке появятся арт-объекты, посвященные героической работе врачей. А в метро, на платформах МЦК И МЦД уже с 18 июня звучат поздравления от актеров Владимира Машкова и Ивана Охлобыстина, телеведущих Дмитрия Губерниева, Екатерины Стриженовой и Тутты Ларсен. Своих коллег также поздравят ведущие специалисты города.
15 июня в городе стартовала акция "Спасибо врачам". Столичные жители могут оставить слова благодарности врачам, которые будут показаны на городских фасадах. В ходе акции по Москве перемещаются арт-объекты, на которых размещен QR-код. По нему горожане могут зайти в WhatsApp и выразить благодарность врачам.
Сергей Собянин ранее отмечал, что многие медучреждения по-прежнему работают с пациентами с коронавирусом. По его словам, именно в этом году медработники проявили преданность своей профессии, мужество и профессионализм.
Неделя благодарности медикам началась в Москве
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