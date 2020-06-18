Анастасия Ракова: популярность медицинского образования у столичных школьников растет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные школьники все чаще решают стать врачами, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития накануне Дня медработника.

С 2015 года в городских школах открыты медицинские классы. На сегодняшний день это 71 школа, в которой учится свыше 4,2 тысячи старшеклассников. Это более чем в два раза выше показателя 2015 года, отметила вице-мэр.

Школьники изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине. Они учатся оказывать первую помощь: накладывать перевязки и делать искусственное дыхание на электронных тренажерах-манекенах.

Партнеры школ – Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова и городские учреждения здравоохранения. За время учебы в школе юные медики могут пройти профессиональное обучение в колледжах, подведомственных департаменту здравоохранения, по специальностям "младшая медицинская сестра по уходу за больными" и "медицинский регистратор".

С этого года организованы "Медицинские субботы" – занятия в рамках образовательного проекта "Субботы московского школьника". На лекциях, семинарах, мастер-классах, которые ведут практикующие врачи столичных клиник и ученые ведущих медицинских вузов, можно познакомиться с уникальными медицинскими специальностями и современными разработками в этой сфере.

Ученики медклассов выполняют проекты по актуальным направлениям медицины также на кафедрах вузов и научных организаций. Свои работы учащиеся ежегодно представляют на открытой городской научно-практической конференции "Старт в медицину". В этом году на ней представили порядка 1,5 тысячи работ, победителями и призерами стали 276 человек.

В 2020 году в Москве должны заработать три новых детских технопарка, в феврале открылся один из них – "Менделеев Центр".

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что это специальные учебно-экспериментальные зоны, где сосредоточены современные технологии, лучшие наставники и передовые форматы профориентации детей. Благодаря участию в проекте вузов учащиеся не только получают актуальные знания, но и дополнительные баллы к ЕГЭ при условии поступления в вузы Москвы.