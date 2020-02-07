Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл детский технопарк "Менделеев Центр", который был создан на базе Российского химико-технологического университета имени Д. Менделеева (РХТУ).

"Честно говоря, когда я учился в школе, предмет "химия" был самым нелюбимым предметом, сложно понимаемым. Вот если бы была такая лаборатория (технопарк "Менделеев Центр"), то я думаю, что было бы гораздо интереснее. Такие совместные площадки между школой, вузами и профильными предприятиями в городе становятся все более и более популярными. Их уже 18, два еще собираемся ввести в этом году. Там уже десятки тысяч посещений школьников, и это люди, которые начинают понимать, что это за профессия, какова ее специфика, насколько им это ложится по душе, и, естественно, это помогает сделать вывод при поступлении в вуз", – рассказал мэр Москвы.

Кроме того, Собянин поблагодарил министерство науки и высшего образования РФ. Глава ведомства Валерий Фальков вместе с мэром осмотрел площадку детского технопарка.

Фальков отметил, что опыт столицы в части создания детских технопарков такого уровня необходимо использовать в других регионах РФ.

Также министр подчеркнул, что создание технопарка "Менделеев Центр" является примером хорошего взаимодействия региональной власти и федерального вуза.

Детский технопарк, площадь которого составляет 1 450 квадратных метров, расположен на Миусской площади, доме 9, строении 12. Учащиеся будут изучать коллоидную и зеленую химию, экологию, фармацевтику, наноматериалы, информационные технологии и другие направления.

Школьники смогут также познакомиться с фундаментальными знаниями по химии, которые не входят в образовательную программу школ, и получить навыки применения современных химических технологий.

Потенциальными участниками технопарка являются старшеклассники и студенты колледжей в возрасте 14–18 лет. При этом некоторые программы были разработаны специально для учащихся младших классов.

В структуру технопарка входят пять лабораторий со специализациями "химия "и "химические технологии". Они оснащены современным оборудованием, включая специализированные установки для проведения исследований.

Также в технопарке имеется музейная зона, в которую входят интерактивная таблица Менделеева, учебно-лабораторный комплекс по химии "Ломоносов", голографическая пирамида и другие экспонаты. В нем также расположены конференц-зал, коворкинг-пространство, оборудованное компьютерами и оргтехникой.

В первой половине дня в технопарке будут проводиться образовательные программы в рамках проекта "Учебный день в технопарке", а во второй половине – лекции, мастер-классы, долгосрочная образовательная программа и работа над проектами.

Лучшие выпускники технопарка смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ для поступления в РХТУ имени Менделеева. В целях создания технопарка правительство выделило университету грант в размере 69,1 миллиона рублей.

На сегодняшний день в столице функционирует 17 детских технопарков. В технопарках функционирует 87 лабораторий. В них также действует 41 направление обучения, в числе которых робототехника, информационные и биотехнологии, промышленный дизайн.

Благодаря участию в проекте высших учебных заведений учащиеся не только получают актуальные знания, но и дополнительные баллы к ЕГЭ при условии поступления в вузы Москвы. Так, в 2019 году дополнительные баллы получили 270 учеников технопарков.