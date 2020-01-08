В Москве может открыться детский технопарк на базе Российского университета транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве может появиться первый в России детский транспортный технопарк. Об этом Агентству "Москва" рассказал ректор Российского университета транспорта Александр Климов.

"Я надеюсь, это вопрос первой половины 2020 года. Хотим развивать направления экологии, интеллектуальных транспортных систем, микротранспорта", – отметил он.

Планируется, что дети будут делать перспективные исследования, "которые могут быть интересны для транспортного комплекса Москвы".

Одновременно технопарк смогут посещать 80-100 детей. Площадку оборудуют на первом этаже одного из корпусов университета.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное детским технопаркам в Москве. По данным платформы, свое мнение высказали более 200 тысяч жителей столицы.