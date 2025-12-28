Форма поиска по сайту

28 декабря, 10:22

Происшествия

Машина столкнулась с электробусом в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Машина столкнулась с электробусом в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел утром 28 декабря в районе Смоленско-Сенной площади. Несмотря на аварию, движение на месте происшествия не было затруднено.

Ранее ДТП произошло на 8-м километре автодороги Можга-Вавож в Удмуртии. Предварительно, 37-летняя женщина за рулем автомобиля "Лада Ларгус" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Scania с полуприцепом.

В результате погибла 11-летняя девочка, а женщина и трое ее несовершеннолетних пассажира – два мальчика в врзрасте 8 и 9 лет и 10-летняя девочка были госпитализированы в медицинское учреждение.

Автобус "Москва–Брест" разбился в Белоруссии

происшествияДТПгород

