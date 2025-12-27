Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "МВД Беларуси"

Пятеро граждан России пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ.

Дипмиссия уточнила, что они получают медпомощь в отделениях хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1.

"Российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медицинскими организациями Белоруссии", – говорится в сообщении.

Авария случилась около 02:40 27 декабря в Толочинском районе Витебской области на автодороге М-1. По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь со стороны Минска, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате погибла 53-летняя женщина. Всего в салоне находились 2 водителя и 12 пассажиров.

