Грузовик врезался в здание терминала аэропорта Пулково

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба аэропорта Пулково"

В аэропорту Пулково грузовой автомобиль врезался в здание терминала, сообщила пресс-служба руководящей авиагаванью компании "Воздушные ворота Северной столицы".

ДТП произошло по вине водителя спецавтомобиля – поставщика бортового питания. Он не рассчитал габариты грузовика. В результате оказалась повреждена часть обшивки здания терминала.

В Пулково подчеркнули, что инцидент не повлиял на операционную деятельность аэропорта, никто не пострадал.

