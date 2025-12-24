24 декабря, 16:46Происшествия
Грузовик врезался в здание терминала аэропорта Пулково
Фото: телеграм-канал "Пресс-служба аэропорта Пулково"
В аэропорту Пулково грузовой автомобиль врезался в здание терминала, сообщила пресс-служба руководящей авиагаванью компании "Воздушные ворота Северной столицы".
ДТП произошло по вине водителя спецавтомобиля – поставщика бортового питания. Он не рассчитал габариты грузовика. В результате оказалась повреждена часть обшивки здания терминала.
В Пулково подчеркнули, что инцидент не повлиял на операционную деятельность аэропорта, никто не пострадал.
Ранее в Мезенском округе Архангельской области на ледовой переправе провалился под лед бензовоз с топливом. Толщина льда в этом месте составляла около 15 сантиметров, а переправа была официально открыта только для пешеходов. В региональном ГУ МЧС указали, что водитель нарушил требования безопасности.
