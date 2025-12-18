В Приангарье 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38"

В Нижнеудинском районе Иркутской области 11 человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил сотрудников одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло вечером 17 декабря на 5-м километре трассы Нижнеудинск – поселок Шумский. По данным ведомства, микроавтобус врезался в стоявший на полосе движения автобетоносмеситель. В результате пострадали водитель и 10 пассажиров первого транспортного средства, из них 9 человек госпитализированы.

Причины аварии выясняются, в том числе сотрудниками Госавтоинспекции. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку исполнению закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, пассажирских перевозок и охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Помимо этого, ведомство взяло на контроль ход и результаты проверки, проводимой следователями по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура оценит законность принятых сотрудниками СК решений.

Ранее уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено после ДТП, которое произошло на 367-м километре трассы М-3 "Украина" в Брянском районе Брянской области.

Предварительно, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который вез на мероприятие воспитанников и сотрудников культурно-досугового центра Севского района. В результате никто не погиб, однако 10 детей, 9 взрослых и 2 водителя получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

