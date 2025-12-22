ЕС перевез на Украину ТЭС из Литвы

Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI

Евросоюз перевез на Украину тепловую электростанцию (ТЭС) из Литвы, сообщает представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Джилл.

Таким образом, была завершена самая крупная европейская логистическая операция, отметил Джилл. Ожидается, что ТЭС должна обеспечить потребности 1 миллиона потребителей. По словам представителя ЕК, теплоэлектростанция уже находится на Украине.

Кроме того, Евросоюз направил в страну 9,5 тысячи электрогенераторов и 7 200 трансформаторов в рамках механизма гражданской обороны ЕС.

Ранее директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко рассказывал, что практически все ресурсы страны для восстановления поврежденных энергетических объектов уже исчерпаны.

По его словам, "Укрэнерго", а также генерирующие и распределительные компании лишились возможности для закупки оборудования, необходимого уже сейчас и на период последующих 2–3 месяцев.

